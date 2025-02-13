خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية

أبلغ الأهلي لاعبه أحمد عبد القادر المعار لنادي قطر القطري بتواجده في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مستقبل اللاعب سيتحدد بعد نهاية البطولة.

وسيحدد الأهلي موقف اللاعب بالبيع النهائي سواء لنادي قطر أو لأي فريق آخر وفقا للعروض المقدمة وحاجة مارسيل كولر الفنية للموسم المقبل حال استمراره.

وعلم FilGoal.com أيضا أن رقم 11 محجوزا لعبد القادر في قائمة كأس العالم للأندية.

ويقضي عبد القادر الموسم الحالي معارا لنادي قطر القطري وسجل 6 أهداف وصنع 1 في 13 ظهور حتى الآن.

وبقميص الأهلي خاض 113 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

ويعد عبد القادر من هدافي الأهلي في مونديال الأندية إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 7 مباريات.

وتوج صاحب الـ 25 عاما بـ 9 ألقاب مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي سيخوض كأس العالم للأندية ويضم في صفوفه بمركز الجناح كل من حسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وأشرف بنشرقي بالإضافة لمحمود حسن "تريزيجيه" الذي سينضم بدءا من البطولة الدولية.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.