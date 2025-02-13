لمزاملة كهربا.. الاتحاد الليبي يتعاقد مع نجم الرجاء المغربي

أتم نادي الاتحاد الليبي صفقة التعاقد مع محمد زريدة لاعب الرجاء المغربي.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في ليبيا حتى يوم 17 فبراير الجاري.

وأعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده بشكل رسمي مع زريدة قادما من الرجاء المغربي.

وانضم لاعب الوسط المغربي إلى صفوف الاتحاد الذي يضم محمود عبد المنعم كهربا.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن تفعيل بند شراء محمود كهربا من الأهلي بشكل رسمي.

وبذلك يستمر كهربا في صفوف الاتحاد الليبي عقب نهاية الإعارة التي كان مقرر لها حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن تعاقد الاتحاد الليبي مع كهربا لمدة موسم ونصف الموسم.

وكلفت الصفقة نادي الاتحاد الليبي 200 ألف دولار بواقع 125 ألف دولار وقت الإعارة بالإضافة لـ 75 ألف دولار لتفعيل بند الشراء.

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

ولعب كهربا لمدة شوط واحد في المباراة الثانية أمام أولمبي الزاوية بينما تم استبداله بسبب الإصابة.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.