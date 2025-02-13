450 ألف دولار تحسم صراع الاتحاد وأهلي طرابلس على جناح اتحاد العاصمة

الخميس، 13 فبراير 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

إسماعيل بلقاسمي

حسم نادي أهلي طرابلس الليبي صفقة التعاقد مع إسماعيل بلقاسمي جناح نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في ليبيا حتى يوم 17 فبراير الجاري.

وأعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري انتقال لاعبه بلقاسمي بشكل رسمي إلى نادي أهلي طرابلس.

أخبار متعلقة:
"إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي الاتحاد الليبي يعلن تفعيل بند شراء كهربا من الأهلي بشكل رسمي رئيس الاتحاد الليبي يكشف عبر في الجول تفعيل بند شراء كهربا بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يخسر من أولمبي الزاوية

وأوضح اتحاد العاصمة أن بلقاسمي انتقل إلى أهلي طرابلس مقابل 450 ألف دولار.

فيما أوضحت تقارير جزائرية، أن أهلي طرابلس ضم بلقاسمي بعد صراع مع مواطنه الاتحاد الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم كهربا.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن تفعيل بند شراء محمود كهربا من الأهلي بشكل رسمي.

وبذلك يستمر كهربا في صفوف الاتحاد الليبي عقب نهاية الإعارة التي كان مقرر لها حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن تعاقد الاتحاد الليبي مع كهربا لمدة موسم ونصف الموسم.

وكلفت الصفقة نادي الاتحاد الليبي 200 ألف دولار بواقع 125 ألف دولار وقت الإعارة بالإضافة لـ 75 ألف دولار لتفعيل بند الشراء.

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

ولعب كهربا لمدة شوط واحد في المباراة الثانية أمام أولمبي الزاوية بينما تم استبداله بسبب الإصابة.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

كهربا الدوري الليبي
نرشح لكم
لمزاملة كهربا.. الاتحاد الليبي يتعاقد مع نجم الرجاء المغربي بمشاركة حمدي فتحي.. دالا يمنح الوكرة تعادلا صعبا أمام التعاون في أبطال آسيا 2 سامي الطرابلسي مدربا لمنتخب تونس مواعيد مباريات الإثنين 10 فبراير 2025.. كهربا في الدوري الليبي وإنتر ضد فيورنتينا الرياضية: اتحاد جدة يطلب حكاما أجانب لمواجهتي الهلال والوحدة بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام الشحانية يوسف أيمن: أمور شخصية مع كولر صعبت فترتي في الأهلي بمشاركة حمدي فتحي.. خسارة الوكرة أمام الدحيل
أخر الأخبار
وكيل بيسيرو: الزمالك هو المشروع الذي أراده.. وهذا سر سعادته بعبد الله السعيد 8 ساعة | الدوري المصري
بعد طول غياب.. الكشف عن موعد عودة مبابي إلى منتخب فرنسا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كريستيان فييري: التتش ملعب جميل.. والعالم كله سيشاهد الأهلي أمام ميسي 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيسيرو يصل القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
إسلام عادل يخوض فترة معايشة في نوتنجهام فورست 9 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يبلغ جروس بقرار رحيله.. وجلسة جديدة لإنهاء التعاقد وديا 9 ساعة | الكرة المصرية
وكيل حمد إبراهيم لـ في الجول: لا توجد مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلي 10 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: أهلي جدة يكثف مفاوضاته لضم فينيسيوس.. والبرازيلي يبلغ مدريد بمطالبه المادية 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا