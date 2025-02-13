انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. جووول قاااتل
الخميس، 13 فبراير 2025 - 18:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد الاتحاد في الجولة 13 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
--
ق 90+13: جووول قفة يسجل من علامة الجزاء
ق 90+10: ركلة جزاء لإنبي
ق 52: كريم الديب يتقدم من علامة الجزاء
ق 49: ركلة جزاء للاتحاد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 10: تصويبة من هشام عادل من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل
ق 7: تصويبة قوية تمر أعلى عارضة إنبي بقليل
بداية اللقاء
نرشح لكم
نقطة لا تغير شيئا.. إنبي يتعادل مع الاتحاد في 90+13 ميشالاك يغادر القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك خبر في الجول - عبد المنعم يرحب بالمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.. وموقف نيس خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية "مشروع القرن".. شركة القلعة الحمراء تحصل على تراخيص بناء استاد الأهلي بالشيخ زايد الأهلي يتسلم رخصة حفر وبناء الاستاد.. وموعد الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع التشكيل - ثلاثي هجوم يقود إنبي.. ومغربي ظهير في دفاع الاتحاد أوقف مسلسل الهزائم.. مودرن سبورت يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا