انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. جووول قاااتل

الخميس، 13 فبراير 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد الاتحاد في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 90+13: جووول قفة يسجل من علامة الجزاء

ق 90+10: ركلة جزاء لإنبي

ق 52: كريم الديب يتقدم من علامة الجزاء

ق 49: ركلة جزاء للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: تصويبة من هشام عادل من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل

ق 7: تصويبة قوية تمر أعلى عارضة إنبي بقليل

بداية اللقاء

إنبي الاتحاد الدوري المصري
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