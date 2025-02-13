خبر في الجول - محترفة مسار تنتقل للدوري الأمريكي في صفقة قياسية

الخميس، 13 فبراير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

الأوغندية شادية نانايكا

أتم نادي مسار انتقال لاعبته الأوغندية شادية نانايكا لصفوف نادي واشنطن سبريت الأمريكي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة تمت بقيمة قياسية كأغلى لاعبه إفريقية.

ووقعت اللاعبة على تعاقد يمتد لمدة 3 مواسم مع الفريق الأمريكي.

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وتأتي رؤية محمد منصور مالك النادي لتطوير لاعبي القارة وليصبح نادي مسار مركزا لكرة القدم النسائية على مستوى قارة إفريقيا.

وستصبح شادية أول لاعبة أوغندية تشارك في منافسات الدوري الأمريكي الدرجة الأولى.

ويشارك نادي واشنطن في الدوري الأمريكي سيدات وسيبدأ موسمه في مارس المقبل بلقاء هيوستن داش.

وسبق أن حصد الفريق لقب الدوري الأمريكي 2021 وحل وصيفا لنسخة الموسم الماضي.

وسترحل الأوغندية بعدما ساهمت في حصد مسار للميدالية البرونزية لدوري أبطال إفريقيا سيدات 2024 كأول نادي مصري يحصد ميدالية قارية على مستوى الأندية.

وتم اختيارها في التشكيل المثالي للبطولة، كما حازت على جائزة أفضل لاعبة خلال مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

وبدأت شادية مسيرتها في نادي شهداء أوغندا في 2016 وانضمت لمنتخب بلادها في 2018 وشارك في بطولتي سيكافا وكوسافا وفازت بالبرونزية.

ورغم شغلها لمركز المدافع إلا أنها حصدت لقب هداف كأس أوغندا سيدات برصيد 9 أهداف من قبل.

ويواصل مسار مشواره في الكرة المصرية بخطى ثابتة بعدما فاز بلقي الدوري والكأس عن الموسم الماضي للكرة النسائية.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري بعد نهاية المرحلة الأولى للمسابقة.

الأوغندية شادية نانايكا مسار واشنطن سبريت الأمريكي
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