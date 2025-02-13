"مشروع القرن".. شركة القلعة الحمراء تحصل على تراخيص بناء استاد الأهلي بالشيخ زايد

الخميس، 13 فبراير 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت عن حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر لبدء أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد.

ويُعد استاد الأهلي بمثابة "مشروع القرن"، بحسب شركة القلعة الحمراء، بإعتباره مدينة رياضية متكاملة والتي تصل تكلفة إنشائها 8 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتضمن المدينة استاد متكامل بسعة 42,000 متفرج، ومستشفى رياضي مبتكر يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحف رياضي يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تساهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين بالإضافة إلى فندق.

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وقال محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت: "نحن متحمسون للغاية للبدء في أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي بعد الإعلان عن تصميمه للمرة الأولى في حدث الغد".

وأضاف "يعد هذا الاستاد خطوة كبيرة لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية والتي تقدم مفهموماً متكاملاً للمنشآت الرياضية بما يعزز من القطاع الرياضي في مصر، وتعزيز من مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية والإقليمية".

وأتم "مشروع القلعة الحمراء يسعى إلى أن يصبح مركزًا عالميًا للحياة الصحية والنشطة، من خلال رؤية متكاملة تدمج بين المنشآت الرياضية الحديثة والمرافق التعليمية والطبية المتقدمة. هذه الخطوة الطموحة لا تعزز فقط مكانة النادي الأهلي كصرح رياضي رائد، بل تساهم أيضًا في وضع معايير جديدة للاستثمار الرياضي في مصر، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الرياضة في البلاد".

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وكانت شركة بيلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قد أعلنت توقيع عقد شراكة مع شركة القلعة الحمراء لتمويل استاد النادي الأهلي.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون مقابل 4 مليارات جنيه لإنشاء الاستاد ومدينة رياضية كاملة بمدينة الشيخ زايد.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي على التصميم المقدم من شركة القلعة الحمراء لتصميم استاد الأهلي.

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