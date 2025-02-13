الأهلي يتسلم رخصة حفر وبناء الاستاد.. وموعد الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع

الخميس، 13 فبراير 2025 - 18:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي تسلمه بشكل رسمي رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي من هيئة المجتمعات العمرانية بعد سداد الرسوم المالية المقررة.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه تسلم أيضا أمس الأول رخصة البناء الخاصة بالاستاد، وفي ضوء ذلك قامت شركة "القلعة الحمراء" المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدا لبدء عملية الحفر والبناء.

وسيتم الإعلان عن موعد بدء الحفر والبناء خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام مساء غد بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

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وكانت شركة بيلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قد أعلنت توقيع عقد شراكة مع شركة القلعة الحمراء لتمويل استاد النادي الأهلي.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون مقابل 4 مليارات جنيه لإنشاء الاستاد ومدينة رياضية كاملة بمدينة الشيخ زايد.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي على التصميم المقدم من شركة القلعة الحمراء لتصميم استاد الأهلي.

الأهلي استاد الأهلي
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