التشكيل - ثلاثي هجوم يقود إنبي.. ومغربي ظهير في دفاع الاتحاد

اعتمد محمد إسماعيل مدرب إنبي وطلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري على ثلاثي هجومي خلال مواجهة الفريقين في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في ختام مباريات الجولة.

وجاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد

الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – زياد كمال - مصطفي شكشك

الهجوم: أحمد حواش – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت

فيما جاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمد المغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري

الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة

وتراجع إنبي للمركز الأخير برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.