أوقف مسلسل الهزائم.. مودرن سبورت يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا

تعادل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بعد 3 هزائم خلال الجولات الثلاثة الماضية.

وانتهت مباراة مودرن سبورت ضد طلائع الجيش بالتعادل السلبي ضمن الجولة 13 من الدوري.

التعادل رفع رصيد مودرن سبورت إلى 8 نقاط في المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل تعادل طلائع الجيش للمرة الخامسة هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري.

أحمد صالح تولى إدارة مودرن سبورت فنيا بشكل مؤقت لحيت استلام الجزائري عبد الحق بن شيخة تدريب افريق بشكل رسمي.

وتواجد بن شيخة في مدرجات مباراة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش تمهيدا لتولي تدريب افريق بشكل رسمي خلفا للفرنسي فران دوماس.

وصف المباراة

بدأ مودرن سبورت المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وأهدر محمد دسوقي فرصةخطيرة للتسجيل بعد تسديدة يسارية قوية.

ورد يسري وحيد لعب طلائع الجيش بضربة رأسية متقنة علت المرمى بقليل.

وحرم القائم أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت من التسجيل بعد انفراد تام بالمرمى.

وبعد عدم داخل منطقة جزاء مودرن سبورت بين مدافع الفريق أهدر عماد فتحي فرصة التسجيل لنادي طلائع الجيش.

وفشلت جميع محاولات مهاجي الفريقين في التسجيل قبل نهاية المباراة بالتعادل السلبي.