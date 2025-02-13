دوري القسم الثاني - الإنتاج الحربي يتأهل إلى الترقي.. وهبوط البلاستيك

الخميس، 13 فبراير 2025 - 17:51

كتب : رضا السنباطي

الإنتاج الحربي

حسم الإنتاج الحربي تأهله إلى دورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين وذلك بعد الفوز على ألو إيجيبت.

وفاز الإنتاج الحربي على ألو إيجيبت 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من المجموعة الثالثة.

الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة 34 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

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فيما هبط نادي البلاستيك بشكل رسمي لدوري القسم الثالث قبل جولتين من النهاية.

وكان الأولمبي ومالية كفر الزيات قد ضمنا التأهل إلى دورة الترقي.

وجاءت نتائج المجوعة الثالثة كالتالي:

دياموند 3-1 إيسترن كومباني

ألو إيجيبت 0-2 الإنتاج الحربي

بنها 0-2 مصر للتأمين

النجوم 0-2 جمهورية شبين

البلاستيك 0-2 اتحاد الشرطة

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى 6 مجموعات يتأهل أول 3 فرق منهم إلى دورة الترقي، ليصبح الإجمالي 18 فريقا.

وتنقسم فرق دوري الترقي إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات، ليتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دوري المحترفين.

وتتنافس فرق شباب تلا 33 نقطة، وشباب القزازين 32 نقطة، وكفر الشيخ 29 نقطة، وصيد المحلة 29 نقطة، وبايونيرز 28 نقطة واتحاد نبروه 27 نقطة على حسم المقعدين الآخرين.

الدرجة الثالثة الإنتاج الحربي
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