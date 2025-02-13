13 مباراة فقط.. ماذا قدم كريستيان جروس في الولاية الثانية مع الزمالك

انتهت الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك، ويتبقى إعلان الرحيل الرسمي من النادي.

وأتم الزمالك اتفاقه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا، كما سبق له قيادة الأهلي في تجربته الوحيدة في مصر.

ولعب الزمالك 13 مباراة تحت قيادة كريستيان جروس في الولاية الثانية مع الزمالك.

وتولى جروس قيادة الزمالك منتصف ديسمبر الماضي وكانت المواجهة الأخيرة أمام فاركو وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل.

وجاءت أرقام جروس مع الزمالك في الولاية الثانية كالآتي:

لعب: 13

فاز: 8

تعادل: 3

خسر: 2

سجل: 25

استقبل: 13

بينما الولاية الأولى لكريستيان جروس مع الزمالك كانت من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

وقاد جروس الزمالك وقتها في 48 مباراة بمختلف المسابقات.