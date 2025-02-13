خبر في الجول - الاتحاد يتعاقد مع ثنائي من جنوب السودان لإفريقيا.. وموقف محترف الزمالك

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه على ضم ثلاثة لاعبين أجانب من أجل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري The BAL.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا للأندية BAL".

وتابع "ثنائي من جنوب السودان بين الثلاثي المنضم لبطولة إفريقيا، لكن لا يمكن الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي إذ أنهم مرتبطين بتعاقد مع فرقهم حتى نهاية أبريل وسيشاركون مع الاتحاد في إفريقيا فقط".

وأضاف "هناك مفاضلة في الوقت الحالي بين كايل فيناليس محترف الزمالك السابق ولاعب آخر للتعاقد معه ليصبح اللاعب الأجنبي في المتبقي من الموسم".

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.