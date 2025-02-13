"تعلمت منك الكثير".. أمير عزمي مجاهد يودع جروس

الخميس، 13 فبراير 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

أعلن أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك رحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ونشر عزمي صورا تجمعه بـ جروس عبر حسابه على انستجرام، وودعه: "شكرا لك، ستبقى دائما في ذاكرتي وقلبي لأنك ساعدتني وتعلمت منك كثيرًا".

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

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ويقود جروس مران الزمالك عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر رحيل كريستيان جروس عقب نهاية مران اليوم ودفع الشرط الجزائي للمدرب السويسري.

كما تم الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويصل بيسيرو إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لتولي قيادة الزمالك بداية من غدا الجمعة.

ويرافق بيسيرو 4 مساعدين أجانب خلال مهمته مع الزمالك.

وكان FilGoal.com قد كشف عن تواصل الزمالك مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الفريق وإبداء المدرب البرتغالي موافقته. (مزيد من التفاصيل)

وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

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