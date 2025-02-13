"إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي

وجه محمود كهربا لاعب الأهلي السابق رسالة إلى جماهير الأهلي بعد رحيله بشكل رسمي إلى الاتحاد الليبي.

محمود كهربا النادي : الاتحاد الأهلي

وأعلن الاتحاد الليبي تفعيل بند شراء محمود كهربا من الأهلي بشكل رسمي.

وكتب محمود كهربا عبر حسابه الرسمي:

"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وزملائي على الدعم والمساندة طوال فترة تواجدي في النادي ولجمهور الأهلي".

"كنتم دائما الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات ودعمكم في الأوقات الصعبة وهتافاتكم طوال فترة تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحلة البراعم والناشئين ثم العودة للفريق الأول".

"أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة وأعدكم أنني سأظل دائما فخورا بأنني كنت جزء من هذا النادي وجزء من عائلتكم الكبيرة".

"إلى اللقاء وليس وداعا فأنتم دائما في قلبي".

وعلم FilGoal.com أن تعاقد الاتحاد الليبي مع كهربا لمدة موسم ونصف الموسم.

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

ولعب كهربا لمدة شوط واحد في المباراة الثانية أمام أولمبي الزاوية بينما تم استبداله بسبب الإصابة.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

ويرتدي محمود كهربا القميص رقم 11 مع ناديه الجديد.

ويتدرب كهربا تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

وانضم صاحب الـ 30 عاما للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.