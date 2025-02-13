كما كشف في الجول - الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم.. وعماد سليمان بديل مؤقت

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، رسميا بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي لبحث تراجع نتائج الفريق.

وكشف الإسماعيلي في بيانه: "تقرر تعيين جهاز فني مؤقت يضم عماد سليمان مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى".

وأوضح بيان الإسماعيلي: "يقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت".

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وكان FilGoal.com كشف عن تقدم حمد إبراهيم باستقالته وإبلاغ اللاعبين في غرف الملابس عقب الخسارة أمام الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

فوز الجونة ارتقى به مركزا ورفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وتكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة على التوالي وظل في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ولأول مرة ينتصر الجونة على الإسماعيلي بعد 3 مباريات في الدوري شهدت تعادلين وانتصار للدراويش.

ولأول مرة يسجل الجونة هدفين في مباراة واحدة بالدوري المصري والثالثة هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري.

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