خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة 14 يوم الأحد 16 فبراير الجاري.

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وجاءت مباريات الجولة 14 كالآتي:

الزمالك × بتروجت - الأحد 16 فبراير - 4 عصرا

سموحة × البنك الأهلي - الأحد 16 فبراير - 4 عصرا

الإسماعيلي × الأهلي - الأحد 16 فبراير - 7 مساء

سيراميكا كليوباترا × إنبي - الإثنين 17 فبراير - 4 عصرا

الاتحاد × الجونة - الإثنين 17 فبراير - 7 مساء

مودرن سبورت × بيراميدز - الإثنين 17 فبراير - 7 مساء

طلائع الجيش × زد - الثلاثاء 18 فبراير - 4 عصرا

غزل المحلة × المصري - الثلاثاء 18 فبراير - 7 مساء

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