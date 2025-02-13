خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري

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ميشالاك يغادر القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك

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انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. جووول قاااتل

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