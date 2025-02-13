خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري
الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة 14 يوم الأحد 16 فبراير الجاري.
وجاءت مباريات الجولة 14 كالآتي:
الزمالك × بتروجت - الأحد 16 فبراير - 4 عصرا
سموحة × البنك الأهلي - الأحد 16 فبراير - 4 عصرا
الإسماعيلي × الأهلي - الأحد 16 فبراير - 7 مساء
سيراميكا كليوباترا × إنبي - الإثنين 17 فبراير - 4 عصرا
الاتحاد × الجونة - الإثنين 17 فبراير - 7 مساء
مودرن سبورت × بيراميدز - الإثنين 17 فبراير - 7 مساء
طلائع الجيش × زد - الثلاثاء 18 فبراير - 4 عصرا
غزل المحلة × المصري - الثلاثاء 18 فبراير - 7 مساء
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