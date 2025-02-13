خبر في الجول - جروس حرص على قيادة المران الأخير لـ الزمالك وتوديع اللاعبين
الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
حرص كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على حضور المران الأخير للفريق قبل رحيله.
وكان FilGoal.com قد كشف استقرار نادي الزمالك على رحيل كريستيان جروس والاتفاق مع جوزيه بيسيرو لخلافته.
وقاد جروس مرانه الأخير مع الزمالك بشكل طبيعي وحرص على توديع اللاعبي عقب نهاية التدريبات.
وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.
وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.
ونجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام فاركو في المباراة الأخيرة للفريق الأبيض والتي انتهت بهدف دون مقابل.
ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.
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