في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات ميدو مع بيسيرو.. الراتب وبند حال التتويج بلقبين

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

ساعات قليلة ويصل جوزيه بيسيرو إلى مصر تمهيدا لتولي قيادة فريق الزمالك بشكل رسمي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك اتفاقه مع جوزيه بيسيرو رفقة 4 مساعدين أجانب.

وعلم FilGoal.com أن أحمد حسام ميدو هو من قاد مفاوضات التعاقد مع جوزيه بيسيرو خلال الفترة الماضية.

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وطلب المدرب البرتغالي في النهاية الحصول على 110 ألف دولار قبل أن يقنعه ميدو بالحصول على 70 ألف دولار فقط حتى نهاية الموسم كراتب له ولمساعديه.

واتفق الطرفان على إمكانية زيادة الراتب إلى 85 ألف دولار بالموسم المقبل لكن بشرط وهو التتويج بلقبين من أصل ثلاثة ينافس عليها الزمالك هذا الموسم.

ويمتد التعاقد بين الطرفين لموسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2026.

وتأتي البطولات الثلاثة الدوري وكأس مصر والكونفدرالية.

وتأهل الزمالك لثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على أبو قير للأسمدة في دور الـ32.

ويواجه الزمالك فريق مودرن سبورت في ثمن نهائي كأس مصر.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

الزمالك جوزيه بيسيرو ميدو
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