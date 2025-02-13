أسامة نبيه: مجموعتنا في كأس الأمم للشباب الأصعب.. وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

وصف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة مجموعة مصر بأنها هي الأصعب بين المجموعات الثلاث لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وأوقعت قرعة أمم إفريقيا للشباب المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا، وجنوب إفريقيا، والمغرب.

وأضاف نبيه: "من المؤكد أننا في اقوى مجموعة في البطولة لكننا نثق في أنفسنا ولاعبينا وإمكانياتنا ولدينا تحد صعب في كوت ديفوار وبالمجهود والعرق والعمل الجاد قادرون على تخطى الصعب والتأهل لكأس العالم."

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وأوضح مدرب منتخب الشباب: "سنستكمل ما بدأناه من عمل جاد ونستعد للبطولة بشكل جيد، ولدينا برنامج إعداد محترم"

وأكمل: "سنلعب عددا من المباريات الودية لتحقيق الانسجام والتجانس المطلوبين لهذا الفريق، والمنتخبات المصرية اعتادت على مواجهة الصعب ولا يوجد لدينا مستحيل".

وأتم: "المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف من الجميع لأن البطولة صعبة بالفعل خاصة بعد تغير خريطة الكرة الأفريقية خلال السنوات الماضية."

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - المتأهل بتصفيات المنطقة الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا - مصر - جنوب إفريقيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي بالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبا.

أسامة نبيه أمم إفريقيا للشباب
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