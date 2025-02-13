الكاس: جميع المنتخبات قوية.. وجاهزون للمنافسة على لقب أمم إفريقيا للناشئين

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب مصر للناشئين

يرى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أن المنافسة في بطولة الأمم الإفريقية للناشئين ليست سهلة.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الثانية إلى جانب بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا وبطل تصفيات المنطقة الوسطى.

وأوضح الكاس في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "جميع المنتخبات قوية وفرصهم متساوية في حصد اللقب، ونحترم جميع المنتخبات."

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وأكمل: "جاهزون للمنافسة بقوة في البطولة ومن ثم التأهل لكأس العالم."

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وتم تقسيم 16 منتخبا على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - أوغندا - تنزانيا - زامبيا.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - بطل تصفيات المنطقة الوسطى - جنوب إفريقيا - مصر.

المجموعة الثالثة: السنغال - جامبيا - الصومال - تونس.

المجموعة الرابعة: مالي - أنجولا - كوت ديفوار - وصيف تصفيات المنطقة الوسطى.

ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2025 والمقرر إقامتها في قطر بنوفمبر المقبل.

إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة بعد ضمان الوصول لربع النهائي.

بينما أصحاب المركز الثالث يخوضون ملحقا ليتأهل منتخبان من الأربعة منتخبات.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للناشئين من 24 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة قطر المقبلة.

أمم إفريقيا للناشئين أحمد الكاس
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