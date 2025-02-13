في الجول يكشف الرباعي الأجنبي المعاون لـ بيسيرو في قيادة الزمالك

الخميس، 13 فبراير 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق الاستقرار على تواجد رباعي أجنبي في جهاز بيسيرو بجانب أيمن عبد العزيز المدرب العام.

ويستعرض لكم FilGoal.com الرباعي الأجنبي في الجهاز الفني لفريق الزمالك:

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- المدرب المساعد: نونو فيريرا

يبلغ من العمر 55 عاما وسبق له العمل كمدرب مساعد لجوزيه بيسيرو وقت قيادة فيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة وأخيرا منتخب فنزويلا.

- مدرب حراس المرمى: نونو ميجيل كاراباتو

يبلغ من العمر 48 عاما واعتزل ممارسة كرة القدم في صيف 2020.

عمل كمدرب لحراس المرمى في فريق فاركو خلال الفترة من مارس 2022 إلى ديسمبر من نفس العام تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا.

- محلل الأداء: فيتور بيسيرو

يبلغ من العمر 40 عاما وهو نجل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو وسبق وأن عمل مع والده في مختلف الأندية وبينهم فترته في الأهلي المصري.

عمل كمدرب مساعد مع جوزيه بيسيرو وقت قيادته للوحدة الإماراتي والأهلي المصري وبراجا البرتغالي وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة.

بينما عمل كمحلل أداء لنادي بورتو خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية الموسم.

- مدرب الأحمال: مايكل جوزيه

يبلغ من العمر 37 عاما وسبق له العمل بأندية جيل فيسنتي البرتغالي والحزم السعودي وأخيرا منتخب السعودية.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

الزمالك جوزيه بيسيرو
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