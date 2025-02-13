قرعة أمم إفريقيا للناشئين - مصر رفقة جنوب إفريقيا وفي انتظار بطل المنطقة الوسطى

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة بخلاف منتخب مصر كل من بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا وبطل تصفيات المنطقة الوسطى.

وتنطلق تصفيات المنطقة الوسطى التي تضم منتخبات الكاميرون والكونغو الديمقراطية والجابون وإفريقيا الوسطى والكونغو في الفترة من 16 إلى 28 فبراير الجاري.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وتم تقسيم 16 منتخبا على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - أوغندا - تنزانيا - زامبيا.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - بطل تصفيات المنطقة الوسطى - جنوب إفريقيا - مصر.

المجموعة الثالثة: السنغال - جامبيا - الصومال - تونس.

المجموعة الرابعة: مالي - أنجولا - كوت ديفوار - وصيف تصفيات المنطقة الوسطى.

ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2025 والمقرر إقامتها في قطر بنوفمبر المقبل.

إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة بعد ضمان الوصول لربع النهائي.

بينما أصحاب المركز الثالث يخوضون ملحقا ليتأهل منتخبان من الأربعة منتخبات.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للناشئين من 24 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة قطر المقبلة.