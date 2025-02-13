مصر في المجموعة الثانية.. قرعة أمم إفريقيا للكرة النسائية للصالات المؤهلة لكأس العالم

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية للسيدات داخل الصالات عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا وغينيا.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية للصالات للمرة الأولى في التاريخ خلال الفترة من 22 إلى 30 إبريل المقبل.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات إفريقية، تم تقسيمها إلى 3 مستويات.

وتواجد المنتخب المصري لكرة الصالات للسيدات في المستوى الثاني.

ويقود منتخب مصر للكرة النسائية للصالات نادر رشاد المدير الفني للفريق.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

المغرب

الكاميرون

ناميبيا

المجموعة الثانية:

أنجولا

مصر

غينيا

المجموعة الثالثة:

مدغشقر

تنزانيا

السنغال

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز ثاني.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقررة في الفلبين في نوفمبر المقبل من العام الجاري.

فيما يخوض المنتخبان صاحبي المركزين الثاني الذين لم يتأهلا إلى نصف النهائي مباراة لتحديد المركز الخامس والسادس.

أما المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات فيتم تصنيفهم وفقا للنتائج من المراكز من السابع إلى التاسع.