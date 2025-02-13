مصر في المجموعة الثانية.. قرعة أمم إفريقيا للكرة النسائية للصالات المؤهلة لكأس العالم

الخميس، 13 فبراير 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة القدم للصالات سيدات

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية للسيدات داخل الصالات عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا وغينيا.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية للصالات للمرة الأولى في التاريخ خلال الفترة من 22 إلى 30 إبريل المقبل.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات إفريقية، تم تقسيمها إلى 3 مستويات.

أخبار متعلقة:
ملف قرعة كاف - نهاية بطولات إفريقيا للناشئين والشباب والمحليين وسيدات الصالات كرة طائرة - بـ 50 جنيها.. تذكرتي تطرح تذاكر السوبر المصري للسيدات كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026

وتواجد المنتخب المصري لكرة الصالات للسيدات في المستوى الثاني.

ويقود منتخب مصر للكرة النسائية للصالات نادر رشاد المدير الفني للفريق.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

المغرب

الكاميرون

ناميبيا

المجموعة الثانية:

أنجولا

مصر

غينيا

المجموعة الثالثة:

مدغشقر

تنزانيا

السنغال

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز ثاني.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقررة في الفلبين في نوفمبر المقبل من العام الجاري.

فيما يخوض المنتخبان صاحبي المركزين الثاني الذين لم يتأهلا إلى نصف النهائي مباراة لتحديد المركز الخامس والسادس.

أما المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات فيتم تصنيفهم وفقا للنتائج من المراكز من السابع إلى التاسع.

منتخب مصر للكرة النسائية منتخب مصر للسيدات منتخب مصر لسيدات الصالات
نرشح لكم
"تعلمت منك الكثير".. أمير عزمي مجاهد يودع جروس "إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي كما كشف في الجول - الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم.. وعماد سليمان بديل مؤقت خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري خبر في الجول - جروس حرص على قيادة المران الأخير لـ الزمالك وتوديع اللاعبين في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات ميدو مع بيسيرو.. الراتب وبند حال التتويج بلقبين أسامة نبيه: مجموعتنا في كأس الأمم للشباب الأصعب.. وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت الكاس: جميع المنتخبات قوية.. وجاهزون للمنافسة على لقب أمم إفريقيا للناشئين
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد يتعاقد مع ثنائي من جنوب السودان لإفريقيا.. وموقف محترف الزمالك 8 دقيقة | كرة سلة
"تعلمت منك الكثير".. أمير عزمي مجاهد يودع جروس 13 دقيقة | الدوري المصري
"إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي 22 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم.. وعماد سليمان بديل مؤقت 28 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جروس حرص على قيادة المران الأخير لـ الزمالك وتوديع اللاعبين 36 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات ميدو مع بيسيرو.. الراتب وبند حال التتويج بلقبين 50 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مجموعتنا في كأس الأمم للشباب الأصعب.. وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت 54 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا