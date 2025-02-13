فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي

"أنا أحب الضغوط" بهذه الكلمات نفى جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي أن يكون رحيله عن النادي الأهلي بسبب عدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات التى يتعرض لها.

بيان الأهلي في يناير 2016، أعلن رحيل بيسيرو عن تدريب الفريق بعد 3 أشهر فقط.

وحمّل الأهلي في بيانه سبب رحيل المدرب البرتغال إلى عدم قدرته على تحمل الضغوط: "بيسيرو أكد عدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات التى يتعرض لها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى سوء الحظ الذى يلازمه، الأمر الذى ترتب عليه سوء النتائج".

وجاء في البيان وقتها: "حاول محمود طاهر (رئيس الأهلي السابق) إقناع بيسيرو بالاستمرار على أن يلقى كل المساندة والدعم من مجلس الإدارة، لكنه أشار إلى أن الرأى العام الأهلاوى لم يعد يتقبله بسبب سوء النتائج، وأنه تلقى الهجوم قبل أن يبدأ مهمته، فى الوقت الذى لابد أن يدرك فيه الجميع أن عملية بناء الفريق تحتاج إلى وقت، الأمر الذى أثر عليه نفسيًا ومعنويًا".

وتحمل وقتها بيسيرو قيمة الشرط الجزائي للرحيل عن النادي الأهلي والانتقال لتدريب بورتو.

وفي فبراير 2023، صرح بيسيرو لـ FilGoal.com أنه لم يرحل بسبب الضغوط ولكن بعد تلقي عرض من بورتو عملاق البرتغال: "كان حلمي العمل في بورتو، لأن بورتو هو بورتو، فريق يلعب في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال."

وأشار في حواره: "أنا أحب الضغوط، ومصر بلد رائعة، ولكني رحلت إلى بورتو لأنهم دفعوا إلى الأهلي، والرئيس سمح لي بالرحيل".

واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل السويسري كريستيان جروس، وتعيين بيسيرو مديرا فنيا للزمالك والمقرر وصوله مساء الخميس لقيادة الفريق الأبيض بداية من يوم الجمعة.

وقاد جروس الزمالك بعد رحيل جوزيه جوميز مع بداية الموسم لتدريب الفتح السعودي.

تجربة بيسيرو مع الأهلي

لعب بيسيرو مع الأهلي 12 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مباراتين.

سجل الأهلي تحت قيادة بيسيرو 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

وجاء نتائج الأهلي تحت قيادة بيسيرو كالتالي:

فاز أمام المقاولون 3-1، والشرطة 7-3، والإنتاج الحربي 1-0، وأسوان 3-1، وحرس الحدود 3-0، وبتروجت 1-0، وغزل المحلة 2-0، وطلائع الجيش 1-0.

خسر أمام سموحة 3-0، والمقاصة 1-0.

تعادل أمام الداخلية 1-1 في أول مباراة له مع الأهلي، وأمام وادي دجلة سلبيا.

الاجتماع مع السعيد

هداف الأهلي تحت قيادة بيسيرو كان الجابوني ماليك إيفونا بـ5 أهداف، يليه عبد الله السعيد بـ4 أهداف.

واجتمع عبد الله السعيد مجددا مع بيسيرو، حيث انضم السعيد لصفوف الزمالك منذ عام في يناير 2024 قادما من بيراميدز.

البرتغالي الثامن

وسيكون بيسيرو البرتغالي الثامن في تاريخ الزمالك بعد جوزيه جوميز، وجيسوالدو فيريرا، وجيمي باتشيكو، وأوجستو إيناسيو ، ومانويل كاجودا، ونيلو فينجادا، بالإضافة إلى جورفان فييرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبرازيلية.

وتوج جوزيه جوميز مع الزمالك ببطولتي الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، فيما توج جيسوالدو فيريرا بـ4 ألقاب كأس مصر مرتين، والدوري المصري مرتين، وتوج نيلو فينجادا بلقب وحيد وهو الدوري المصري.

فينجادا "الدوري المصري"

رأي بيسيرو عن تجربته في مصر

بيسيرو يرى أن فترته في مصر كانت سعيدة، ونجح في القيام بعلاقات جيدة مع اللاعبين والطاقم الفني ولكن ليس مع الجمهور: "لم يكن مسموحا بحضور المباريات فالمدرجات كانت خالية".

وأكمل: "الزمالك كان البطل في العام السابق، كنت أريد أن أكون البطل وكنا نملك فريق جيد ولكن هذا ما دار في رأسي وقتها أن انتقل لتدريب بورتو"

وأضاف: "لم أتخذ القرار الصحيح وقتها وكلنا نرتكب أخطاء ولكن الأمر ليس له علاقة بالضغط، شعرت بأجواء رائعة هنا ، لم أشعر بمثل هذه الأجواء مع أي فريق دربته طوال حياتي، فلم تكن الجماهير تحضر المباريات، ولكنهم فتحوا الباب للجماهير لحضور أول مران والأجواء كانت رائعة واحتفظت بهذه الصور وبكيت عندما رأيتها بعد ذلك".

وأتم تصريحاته عن الدوري المصري: "هو الأفضل في إفريقيا، أود أن أرى المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا".