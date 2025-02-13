خبر في الجول - رباعي أجنبي.. وأيمن عبد العزيز مدرب مصري في جهاز بيسيرو لقيادة الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق.

ويأتي ذلك بعد الاستقرار على رحيل كريستيان جروس المدرب السويسري الحالي للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر إبلاغ جروس برحيله عقب نهاية مران اليوم الخميس ودفع الشرط الجزائي المقدر بشهرين.

وعلم FilGoal.com أن جوزيه بيسيرو سيصل مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهام عمله ورفقته 4 مساعدين أجانب.

كما تم الاستقرار على تعيين أيمن عبد العزيز ليصبح المدرب المصري في الجهاز الفني الجديد.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.