خبر في الجول - رباعي أجنبي.. وأيمن عبد العزيز مدرب مصري في جهاز بيسيرو لقيادة الزمالك

الخميس، 13 فبراير 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

حوار في الجول مع جوزيه بيسيرو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق.

ويأتي ذلك بعد الاستقرار على رحيل كريستيان جروس المدرب السويسري الحالي للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر إبلاغ جروس برحيله عقب نهاية مران اليوم الخميس ودفع الشرط الجزائي المقدر بشهرين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - التواصل مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الزمالك.. ورد المدرب البرتغالي وكيل جروس لـ في الجول: الزمالك لم يتواصل معنا لفسخ التعاقد خبر في الجول - رحيل جروس من الزمالك بعد المران.. وبيسيرو المدرب المقبل وسام أبو علي: فخور بتواجد صورتي بجانب ميسي.. ومواجهة الزمالك تمثل له حدثا خاصا

وعلم FilGoal.com أن جوزيه بيسيرو سيصل مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهام عمله ورفقته 4 مساعدين أجانب.

كما تم الاستقرار على تعيين أيمن عبد العزيز ليصبح المدرب المصري في الجهاز الفني الجديد.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

الزمالك كريستيان جروس جوزيه بيسيرو
نرشح لكم
"تعلمت منك الكثير".. أمير عزمي مجاهد يودع جروس "إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي كما كشف في الجول - الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم.. وعماد سليمان بديل مؤقت خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري خبر في الجول - جروس حرص على قيادة المران الأخير لـ الزمالك وتوديع اللاعبين في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات ميدو مع بيسيرو.. الراتب وبند حال التتويج بلقبين مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(0) طلائع الجيش.. فرص مهدرة الدوري - معتز زدام أساسي مع مودرن.. ويسري وحيد وشيكا يقودان الطلائع
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد يتعاقد مع ثنائي من جنوب السودان لإفريقيا.. وموقف محترف الزمالك 8 دقيقة | كرة سلة
"تعلمت منك الكثير".. أمير عزمي مجاهد يودع جروس 13 دقيقة | الدوري المصري
"إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي 22 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم.. وعماد سليمان بديل مؤقت 28 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جروس حرص على قيادة المران الأخير لـ الزمالك وتوديع اللاعبين 35 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات ميدو مع بيسيرو.. الراتب وبند حال التتويج بلقبين 50 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مجموعتنا في كأس الأمم للشباب الأصعب.. وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت 54 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا