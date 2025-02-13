وكيل جروس لـ في الجول: الزمالك لم يتواصل معنا لفسخ التعاقد

الخميس، 13 فبراير 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

نفى محمد حبشي وكيل كريستيان جروس حدوث أي تواصل من نادي الزمالك لفسخ تعاقد المدرب السويسري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد استقر على رحيل كريستيان جروس عقب نهاية مران اليوم الخميس بعد الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي المهمة بداية من غدا الجمعة.

وقال محمد حبشي وكيل كريستيان جروس لـ FilGoal.com: "تعاقد الزمالك مع بيسيرو؟ لم يحدث أي تواصل رسمي من إدارة النادي معنا حتى الآن من أجل فسخ تعاقد جروس".

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وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

الزمالك بيسيرو كريستيان جروس
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