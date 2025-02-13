علي أبو جريشة يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي

اعتذر علي أبو جريشة أسطورة نادي الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في رئاسة قطاع الكرة بالنادي.

وأشار أبو جريشة في بيانه إلى أن المنظومة تعاني من أزمات مالية خانقة تؤثر على وفاء النادي بإلتزاماته.

كما يرى أبو جريشة أن عدم توفر العدالة التحكيمية في بعض المباريات يزيد من تعقيد الموقف وجعل المهمة أكثر صعوبة.

وجاء بيان اعتذار علي أبو جريشة كالآتي:

"جماهير الإسماعيلي العظيمة، وأبناء النادي الأوفياء، لقد شرفت خلال الفترة الماضية بتولي مسئولية رئاسة قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، النادي الذي له فضل كبير عليّ طوال مسيرتي الرياضية، وذلك بدافع الواجب والانتماء في لحظة صعبة عقب رحيل المدير الفني للفريق. قبلت المهمة على أمل أن أساهم ولو بجهد بسيط في دعم الفريق في هذه الظروف الحرجة.

إلا أن الواقع الذي واجهناه جميعًا كان صعبًا للغاية، حيث تعاني المنظومة من أزمات مالية خانقة تؤثر يوميًا على قدرة النادي في الوفاء بالتزاماته، إلى جانب مشكلات إدارية متراكمة من فترات سابقة أسفرت عن إيقاف القيد للمرة الثانية على التوالي، ما حال دون تدعيم الفريق وفقًا لرؤيتي وما يليق باسم الإسماعيلي وتاريخه العريق.

كما أن الأوضاع التحكيمية المثيرة للجدل، وعدم توفر العدالة في بعض المباريات، زادت من تعقيد الموقف وجعلت المهمة أكثر صعوبة. وفي ظل هذه الظروف غير المواتية، وجدت نفسي غير قادر على تنفيذ ما كنت أطمح إليه لخدمة الفريق وإعادته لمكانته الطبيعية.

لذلك، وبعد تفكير طويل، أجد أن من الأنسب في هذه المرحلة أن أفسح المجال لمجلس الإدارة ومحبي النادي للبحث عن من يمكنه قيادة دفة الكرة داخل النادي في هذا التوقيت العصيب، آملًا أن يجد الإسماعيلي طريقه للخروج من هذه الأزمات سريعًا.

كل التقدير والاحترام لجماهير النادي العظيمة، وأتمنى أن تعود الابتسامة سريعًا إلى وجوه عشاق الدراويش".