مودرن سبورت يعلن إقالة فرانك دوما

الخميس، 13 فبراير 2025 - 10:06

كتب : FilGoal

فرانك دوما - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت إقالة الفرنسي فرانك دوما المدير الفني للفريق.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 اليوم الخميس.

وكانت إدارة مودرن سبورت قد استقرت على رحيل المدرب الفرنسي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

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وعلم FilGoal.com أن بن شيخة يستعد لقيادة مودرن سبورت خلفا للفرنسي فرانك دوما.

ومن المقرر أن يحضر المدرب الجزائري مواجهة اليوم بين مودرن سبورت وطلائع الجيش قبل أن يتولى المهمة بشكل رسمي.

ويقود الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم فريق مودرن سبورت أمام طلائع الجيش مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وخلال 8 مباريات قادها الفريق خسر 6 وتعادل في 1 وفاز في 1، آخرها ضد غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

واكتفى دوما بفوز وحيد جاء ضد الزمالك بفضل هدف جوزيف جوناثان.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.

الدوري المصري فرانك دوما مودرن سبورت عبد الحق بن شيخة
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