عطية الله: الأهلي هو مسرح الأحلام ويمتلك جينات الفوز بالبطولات

أعرب يحيى عطية الله، لاعب فريق الأهلي، عن سعادته بوجود كأس العالم للأندية داخل ملعب التتش، خلال جولته في مصر ضمن الترويج للبطولة العالمية.

وأكد عطية الله أن وجوده كلاعب ضمن صفوف الأهلي المشارك في أول نسخة بكأس العالم للأندية بالشكل الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يمثل فخرًا كبيرًا، متمنيًا أن تعود الكأس إلى التتش مرة أخرى والاحتفال بها كفريق متوج باللقب العالمي.

وقال عطية الله في حواره مع الموقع الرسمي للنادي "أعتز بوجودي داخل الأهلي والفوز مع الفريق ببطولتي كأس القارتين الثلاث وكأس السوبر المصري".

وأضاف "حصد بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على العين الإماراتي كان له احتفال خاص، كونها بطولة عالمية".

وأوضح "الأهلي دائمًا يهدف إلى التتويج في جميع البطولات، والفريق يسعى للحفاظ على هذا التوجه في الموسم الحالي".

وواصل "المنافسة على البطولات قوية، لكن ما يجعل الأهلي الأقوى هو ثقافة الفوز التي يمتلكها، إضافة إلى وجود لاعبين كبار أصحاب خبرة وجينات فوز بالبطولات".

وفيما يخص إصابته، قال: "أسير بشكل جيد في برنامج التأهيل الخاص بي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي باستخدام قناع الوجه، الإصابة قضاء وقدر ولا اعتراض عليها، وأشكر كل من ساندني خلال فترة إصابتي من لاعبين، إدارة، جماهير، وعائلتي."

وتابع "الأهلي عائلة واحدة، ودائمًا النادي بمن حضر، والمنافسة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق. أتمنى أن تسير الأمور لصالح الأهلي ونحقق طموحات جماهيرنا."

وفي حديثه عن تأقلمه مع الفريق، قال عطية الله: "لم أشعر أنني لاعب غريب في الفريق، فقد ساعدني رضا سليم وأشرف داري في الاندماج سريعًا. الآن لدي صداقة قوية مع جميع اللاعبين."

كما تحدث عن الوافد الجديد أشرف بنشرقي مشددا "اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة وكان قد لعب معي في منتخب المغرب، بنشرقي جاء للأهلي ليُضيف للفريق، وأتمنى له التوفيق والنجاح".

وأشار عطية الله "الأهلي يقدم لاعبيه الجدد بشكل مميز، سواء أنا أو بنشرقي أو باقي المنضمين".

ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا "أشكرهم على دعمهم المتواصل، وكذلك أشكر والدتي على وجودها معي في مصر".

وأضاف: "نحن في بلدنا الثاني ولم نشعر بالغربة، والأهلي عائلة واحدة. سبق أن تجمعنا كلاعبين في منزل عمر كمال، وهو ما أسعدني كثيرًا."

واختتم عطية الله تصريحاته "أتمنى التعافي سريعًا والعودة إلى الملاعب قريبًا، وأقدم نسخة مميزة من نفسي تلبي تطلعات جماهير الأهلي، فالنادي الأهلي هو مسرح الأحلام وأتمنى الفوز بالألقاب مع الفريق وتحقيق طموحات جماهيره".