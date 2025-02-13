أبطال أوروبا – انتصار بايرن ميونيخ وبنفيكا في ذهاب الملحق.. وتعثر ميلان وأتالانتا

انتصر بايرن ميونيخ وبنفيكا خارج القواعد في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، فيما تعثر ميلان وأتالانتا في فخ الخسارة.

وعاد البافاري بالفوز من اسكتلندا والنسر البرتغالي من فرنسا، فيما خسر الفريقان الإيطاليان خارج القواعد في هولندا وبلجيكا على الترتيب.

وستقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهلين لدور الـ 16.

فينورد × ميلان

تقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدف من تسديدة إيجور بايشاو بتسديدة غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 3.

هدف البرازيلي هو الأسرع في تاريخ النادي منذ سبتمبر 1971 في دوري أبطال أوروبا.

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وكاد بايشاو أن يسجل هدفا لكن تصويبته ارتطمت بعارضة مايك ماينان في الدقيقة 37.

وأهدر رافائيل لياو فرصة التعادل بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب لكن المدافع شتت الكرة في الوقت المناسب قبل أن يسدد البرتغالي في الدقيقة 40.

ورغم محاولات ميلان في الشوط الثاني لكن الفريق لم يستطع هز شباك أصحاب الأرض لتنتهي بفوز فينورد بهدف دون رد.

سيلتك × بايرن ميونيخ

استقبل بايرن ميونيخ هدفا في أول 40 ثانية لكن ألغي بداعي التسلل مباشرة.

واستمر التعادل السلبي في ملعب سيلتك بارك حتى الدقيقة 45، فأطلق مايكل أوليس تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك منهيا الشوط الأول بتقدم الضيوف.

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وفي الشوط الثاني زاد هاري كين الفارق بالهدف الثاني بتسديدة على الطائر بعد ركنية نفذها يوشوا كميتيش في الشباك في الدقيقة 49.

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وأصبح كين اللاعب رقم 13 الذي يسجل 60 هدفا في دوري أبطال أوروبا ومتخطيا تيري هنري وهنريك لارسون (59 هدفا).

كما رفع رصيد أهدافه في شباك كاسبر شمايكل لـ 19 هدفا سواء بقمصان الأندية أو المنتخبات.

وقلص الياباني دايزين مايادا الفارق في الدقيقة 80 برأسية بعدما أفلت من الرقابة.

موناكو × بنفيكا

على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية موناكو حقق بنفيكا الفوز على أًصحاب الأرض.

وتحصل الليبي المعتصم بالله المصراتي على بطاقة حمراء إثر الحصول على إنذارين في الدقيقتين 41 و52.

وسجل اليوناني فانجلديس بافيليديس هدف فوز بنفيكا في الدقيقة 48.

ورفع اليوناني رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وشارك أنخيل دي ماريا في اللقاء في الدقيقة 67 وخرج بعد 20 دقيقة متأثرا بالإصابة وعوضه البرازيلي أرتور كابرال.

كلوب بروج × أتالانتا

حقق بروج البلجيكي على أرضه فوزا بنتيجة 2-1 في الذهاب قبل خوض الإياب في إيطاليا.

وتقدم فران جوتجلا بالهدف الأول في الدقيقة 15.

وسجل ماريو باشاليتش على التعادل في الدقيقة 41.

وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بداع وجود ضرب بالمرفق من إيزاك هاين مدافع أتالانتا.

وسجل جوستاف نيلسون هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4 معلنا فوز فريقه.