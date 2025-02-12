الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية بعد تكرار الأخطاء "الفجة"

طالب النادي الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية في خطاب رسمي.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية "الفجة" والتي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر بدون إجراءات حاسمة.

وجاء في خطاب الأهلي لاتحاد الكرة "تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وتابع "لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة الأمس".

وكان الأهلي قد تغلب على غزل المحلة أمس الثلاثاء بهدف دون مقابل وسجل إمام عاشور هدف اللقاء الوحيد.

وأضاف خطاب الأهلي "ولأن النادي لم يجد حلولا على أرض الواقع ولم تتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، ففي حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، وسوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم البيان "وذلك لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية".

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل خوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.