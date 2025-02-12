خبر في الجول - إمام عاشور جاهز لمواجهة الإسماعيلي بشكل طبيعي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 22:25

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - الأهلي ضد بتروجت

بات إمام عاشور جاهزار لخوض مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري على استاد برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور خاض تدريبات استشفائية اليوم الاربعاء وخضع لفحوصات طبية.

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وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة إمام عاشور وعدم حاجته للغياب عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وكان قد علم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور عبارة عن آلام بسيطة في الكتف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل خوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ويتصدر إمام عاشور ترتيب الهدافين في الدوري المصري برصيد 8 أهداف سجلهم من 12 مشاركة مع الفريق.

وساهم إمام عاشور في 10 أهداف مع الأهلي هذا الموسم في الدوري.

الدوري المصري الأهلي إمام عاشور
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