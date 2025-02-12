انتهت أبطال أوروبا - فينورد (1)-(0) ميلان وسيلتك (1)-(2) بايرن.. الحسم في الإياب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيلتك ضد بايرن ميونيخ وفينورد ضد ميلان في ملحق دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراتين في اسكتلندا وهولندا، وستلتقي الفرق مجددا الأسبوع المقبل.

سيلتك × بايرن ميونيخ

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انتهت

ق 80: دايزن مايادا يسجل هدف تقليص الفارق برأسية

ق 55: ركلة جزاء على بايرن ميونيخ بعد العودة لتقنية الفيديو يرفض الحكم احتسابها

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ق 49: جووول ركنية من كيميتش يودعها كين بتصويبة على الطائر مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق 45: جووول مايكل أوليس سيجل الأول بتسديدة رائعة من داخل من منطقة الجزاء

ق 1: جووول أووول لكن حكم الراية يشهر راية التسلل ويلغي هدف سيلتك

بداية اللقاء

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فينورد × ميلان

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: لياو ينفرد من قبل منتصف الملعب ويسدد كرة يبعدها المدافع في الوقت المناسب ثم يصطدم بحارس أصحاب الأرض

ق 37: العارضة تمنع تصويبة بايشاو

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ق 4: جووول أوووول مبكر إيجور بايشاو يتقدم بتصويبة مباغتة تغالط الحارس وتسكن الشباك

بداية اللقاء