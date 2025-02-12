انتهت أبطال أوروبا - فينورد (1)-(0) ميلان وسيلتك (1)-(2) بايرن.. الحسم في الإياب
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيلتك ضد بايرن ميونيخ وفينورد ضد ميلان في ملحق دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراتين في اسكتلندا وهولندا، وستلتقي الفرق مجددا الأسبوع المقبل.
سيلتك × بايرن ميونيخ
تابع دقيقة بدقيقة
انتهت
ق 80: دايزن مايادا يسجل هدف تقليص الفارق برأسية
ق 55: ركلة جزاء على بايرن ميونيخ بعد العودة لتقنية الفيديو يرفض الحكم احتسابها
video:3
ق 49: جووول ركنية من كيميتش يودعها كين بتصويبة على الطائر مباشرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
video:2
ق 45: جووول مايكل أوليس سيجل الأول بتسديدة رائعة من داخل من منطقة الجزاء
ق 1: جووول أووول لكن حكم الراية يشهر راية التسلل ويلغي هدف سيلتك
بداية اللقاء
--
فينورد × ميلان
تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: لياو ينفرد من قبل منتصف الملعب ويسدد كرة يبعدها المدافع في الوقت المناسب ثم يصطدم بحارس أصحاب الأرض
ق 37: العارضة تمنع تصويبة بايشاو
video:1
ق 4: جووول أوووول مبكر إيجور بايشاو يتقدم بتصويبة مباغتة تغالط الحارس وتسكن الشباك
بداية اللقاء