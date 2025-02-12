انتهت أبطال أوروبا - فينورد (1)-(0) ميلان وسيلتك (1)-(2) بايرن.. الحسم في الإياب

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

إيجور بيكساو - فينورد - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيلتك ضد بايرن ميونيخ وفينورد ضد ميلان في ملحق دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراتين في اسكتلندا وهولندا، وستلتقي الفرق مجددا الأسبوع المقبل.

سيلتك × بايرن ميونيخ

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انتهت

ق 80: دايزن مايادا يسجل هدف تقليص الفارق برأسية

ق 55: ركلة جزاء على بايرن ميونيخ بعد العودة لتقنية الفيديو يرفض الحكم احتسابها

ق 49: جووول ركنية من كيميتش يودعها كين بتصويبة على الطائر مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول مايكل أوليس سيجل الأول بتسديدة رائعة من داخل من منطقة الجزاء

ق 1: جووول أووول لكن حكم الراية يشهر راية التسلل ويلغي هدف سيلتك

بداية اللقاء

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فينورد × ميلان

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: لياو ينفرد من قبل منتصف الملعب ويسدد كرة يبعدها المدافع في الوقت المناسب ثم يصطدم بحارس أصحاب الأرض

ق 37: العارضة تمنع تصويبة بايشاو

ق 4: جووول أوووول مبكر إيجور بايشاو يتقدم بتصويبة مباغتة تغالط الحارس وتسكن الشباك

بداية اللقاء

ميلان فينيورد سيلتك بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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