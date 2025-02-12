الاتحاد الليبي يعلن تفعيل بند شراء كهربا من الأهلي بشكل رسمي

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"الملكي بسهمه يكتب التاريخ".. الزمالك يعلن ضم أحمد الجفالي

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النيجيري السادس هذا الموسم.. الجونة يضم جوشوا إيجاجي

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