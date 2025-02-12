التاسع بدون هزيمة.. بيراميدز يهزم حرس الحدود بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري

عاد بيراميدز لتصدر جدول ترتيب الدوري من جديد بعد تغلبه على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة عقب التغلب على حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي ويوسف أوباما أهداف اللقاء.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة عندما تصدى محمد أحمد سيحا لركلة جزاء أمام فيستون ماييلي.

وتوقفت سلسلة انتصارات حرس الحدود بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية قبل أن يخسر من بيراميدز.

وصف المباراة

لم يحتج بيراميدز للكثير من الوقت إذ افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد عاطف قطة.

وهدأ اللقاء بعد تقدم بيراميدز المبكر مع سيطرة على الكرة.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 43 لكن سددها ماييلي وتصدى لها سيحا بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون مقابل.

وأنقذت العارضة فريق حرس الحدود من الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني بعد تسديدة قوية من فيستون ماييلي بالدقيقة 47.

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف بيراميدز الثاني بالدقيقة 55 قبل أن يتم إلغاء الهدف عقب اللجوء لتقنية الفيديو بسبب اصطدام يد فيستون ماييلي بمدافع حرس الحدود.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 65 بسبب مطالبات حرس الحدود باحتساب ركلة جزاء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم تحتسب بسبب حالة تسلل.

ونجح مصطفى فتحي في قتل اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة.

وحوّل يوسف أوباما عرضية رائعة من محمد الشيبي إلى شباك حرس الحدود ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 98.

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سيحا 50%

نجح محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى حرس الحدود في تصدي ركلة جزاء أمام فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

واحتسب محمود وفا حكم اللقاء ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول لصالح بيراميدز.

وتصدى سيحا لركلة الجزاء بنجاح أمام فيستون ماييلي، وبذلك يكون قد تصدى لركلتين من 4 تم احتسابهم على حرس الحدود هذا الموسم بنسبة نجاح 50%.

وسبق وأن تصدى سيحا لركلة جزاء من أمام علي فوزي لاعب مودرن سبورت.

التاسع بدون هزيمة

واصل بيراميدز سجله بدون هزيمة للمباراة التاسعة على التوالي في مسابقة الدوري.

ومنذ هزيمة بيراميدز أمام المصري في ديسمبر الماضي في الجولة الرابعة من الدوري لم يذق طعم الهزيمة.

وخسر بيراميدز وقتها بهدف دون مقابل سجله محمد الشامي.

وحقق بيراميدز منذ تلك المواجهة 23 نقطة بسبعة انتصارات وتعادلين.