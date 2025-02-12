تعادل سلبي جديد.. المصري يتقاسم النقاط مع البنك الأهلي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض التعادل السلبي نفسه بين المصري والبنك الأهلي لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

وأصبح ذلك التعادل السادس بين الفريقين في جميع المسابقات، والرابع سلبيا.

التعادل أبقى المصري في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

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فيما ارتقى البنك الأهلي مركزا وأصبح سادسا برصيد 19 نقطة متخطيا حرس الحدود.

وصف المباراة

بعد مرور 40 ثانية سدد كريم بامبو كرة تصدى لها البلعوطي لكن الحكم رفع راية التسلل.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لهشام صلاح بداعي وجود لمسة يد في الدقيقة 5.

وبعد مرور 20 دقيقة تحصل يوسف الجوهري على بطاقة صفراء إثر عرقلة لاعب البنك في منتصف الملعب.

وأهدر عبد الرحيم دغموم بتسديدة على الطائرة فرصة التقدم بتسديدة من الجهة اليسرى جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد محمد بسيوني كرة بعيدة عن مرمى المصري لينتهي سلبيا.

في الشوط الثاني دفع علي ماهر بكل من عمرو السعداوي وأمادو جولدي با وأحمد القرموطي بدلا من يوسف الجوهري وأمانكونا وحسن علي.

جولد با تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 50 وبعد 5 دقائق وبسبب التحام وضربة لمحمد فتحي في الرأس تحصل على بطاقة صفراء ثانية وخرج من أرض الملعب.

في المقابل دفع طارق مصطفى بكل من محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان بدلا من مدبولي وهشام صلاح في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 71 شارك أحمد سعيد بدلا من أحمد النادري عقب حصوله على بطاقة صفراء.

وأرسل بسيوني عرضية صوب ياو أنور لكن رأسية التوجولي جاءت سهلة في يد محمود حمدي حارس المرمى في الدقيقة 77.

وشارك الوافد الجديد جون إيبوكا بدلا من فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 77.

وأجرى علي ماهر آخر تغييرات بالدفع بخالد صبحي بدلا من كريم بامبو قبل 3 دقائق على النهاية.

وأطلق محمود حمادة تصويبة علت العارضة في الدقيقة 90.

وتعرض محمود حمدي حارس المصري لإصابة في الرأس تسببت في تساقط الدماء وتلقى العلاج في الدقيقة 90+2.

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