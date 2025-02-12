مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: استقالة حمد إبراهيم بعد الخسارة أمام الجونة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 20:35

كتب : عمرو نبيل

حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

كشف مصدر من النادي الإسماعيلي عن تقدم حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي وجهازه الفني بالاستقالة لمجلس إدارة النادي بعد الخسارة أمام الجونة.

وخسر الإسماعيلي أمام الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خالد بشارة في الأسبوع الـ13 للدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "حمد إبراهيم والجهاز الفني أبلغوا اللاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة باستقالتهم من منصبهم والرحيل عن تدريب الفريق".

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وأضاف المصدر "يقوم مجلس إدارة الإسماعيلي بدراسة الأمر، والبحث عن بديل لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

فوز الجونة ارتقى به مركزا ورفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وتكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة على التوالي وظل في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ولأول مرة ينتصر الجونة على الإسماعيلي بعد 3 مباريات في الدوري شهدت تعادلين وانتصار للدراويش.

ولأول مرة يسجل الجونة هدفين في مباراة واحدة بالدوري المصري والثالثة هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري.

الجونة الإسماعيلي حمد إبراهيم
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