كرة طائرة - بـ 50 جنيها.. تذكرتي تطرح تذاكر السوبر المصري للسيدات

طرحت شركة تذكرتي تذاكر منافسات السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة.

وتقام منافسات السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي 14 و15 فبراير.

ويُلعب السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهم الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر المباريات مقابل 50 جنيها.

لحجز التذاكر من هنا.

وتأتي مباريات نصف النهائي كالآتي:

الأهلي × الشمس - 14 فبراير - 6 مساء

الزمالك × سبورتنج - 14 فبراير - 8 مساء

بينما سيتم طرح تذاكر المباراة النهائية بعد تحديد المتأهلين.

وكشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة أنه لا توجد دعوات أو كشوف للحضور إلا عن طريق شركة تذكرتي.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حصل على لقب آخر نسختين.