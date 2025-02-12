بمشاركة حمدي فتحي.. دالا يمنح الوكرة تعادلا صعبا أمام التعاون في أبطال آسيا 2

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - التعاون

تعادل الوكرة القطري والتعاون السعودي بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من بطولة في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وشارك حمدي فتحي في المباراة أساسيا وأكمل دقائق المباراة الـ90 في الملعب.

تقدم التعاون مبكرًا في الدقيقة 14 عن طريق أشرف المهديوي من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

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وأدرك الوكرة التعادل في الدقيقة 55 عن طريق أيوب عسال بعد عرضية من الجزائري فريد بولايا.

ولكن عاد التعاون في الدقيقة 66 ليتقدم مجددا الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة 66 بعد فاصل مهاري رائع.

ونجح الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الوكرة في تعديل النتيجة في الدقيقة 70 بعد عرضية جديدة من صانع الهدف الأول فريد بولايا.

وارتبط دالا بالانتقال لأحد القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بعد رفض اللاعب فكرة الانتقال للعب في مصر.

وسجل الوكرة القطري أيمن حسين في قائمة الفريق بينما تم استبعاد جيلسون دالا من القائمة المحلية ليخوض بطولة دوري أبطال آسيا 2 فقط.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير الساعة الثامنة مساءً على ملعب التعاون.

وتأهل الوكرة إلى دور الـ16 بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين، فيما تصدر التعاون المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة.

حمدي فتحي الوكرة التعاون دوري أبطال آسيا 2
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