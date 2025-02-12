رئيس الاتحاد الليبي يكشف عبر في الجول تفعيل بند شراء كهربا

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 19:26

كتب : أحمد الخولي

محمود كهربا - الاتحاد الليبي

فعّل نادي الاتحاد الليبي بند شراء محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ليصبح لاعبا في صفوف الفريق.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وكان كهربا قد انتقل إلى صفوف الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف محمد إسماعيل رئيس الاتحاد الليبي لـ FilGoal.com: "فعلنا بند الشراء في تعاقد محمود كهربا وأصبح لاعبا في صفوف الفريق".

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وتابع "كهربا أثبت جدارته بسرعة فائقة وأصبح نجما يمكن الاعتماد عليه وهي خطوة مهمة لنادي الاتحاد الليبي".

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

ولعب كهربا لمدة شوط واحد في المباراة الثانية أمام أولمبي الزاوية بينما تم استبداله بسبب الإصابة.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

ويرتدي محمود كهربا القميص رقم 11 مع ناديه الجديد.

ويتدرب كهربا تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

وانضم صاحب الـ 30 عاما للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.

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