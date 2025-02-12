الاتحاد الإسباني يعلن مواعيد نصف نهائي كأس الملك

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

أعلن الاتحاد الإسباني مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأقيمت القرعة اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن مواجهتي وسيلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد، بينما يلتقي ريال مدريد مع سوسيداد.

وستقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتليتكو على ملعب برشلونة يوم 25 فبراير في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت إسبانيا (العاشرة والنصف بتوقيت مصر).

أخبار متعلقة:
قرعة كأس إسبانيا – لا كلاسيكو أو دربي.. برشلونة يواجه أتليتكو وريال مدريد ضد سوسيداد بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

أما مباراة الإياب فتقام يوم 2 إبريل على ملعب أتليتكو مدريد في نفس التوقيت.

وفي المباراة الأخرى بين ريال مدريد وريال سوسيداد، فتقام مباراة الذهاب على ملعب سوسيداد يوم 26 فبراير في تمام التاسعة والنصف بتوقيت إسبانيا (العاشرة والنصف بتوقيت مصر).

أما مباراة الإياب فتقام على سانتياجو برنابيو، ملعب فريق ريال مدريد، يوم 1 إبريل في التوقيت ذاته.

ويعد برشلونة أكتر المتوجين بالبطولة في التاريخ برصيد 31 لقبا.

أتلتيك بلباو والذي خرج من ربع النهائي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا برصيد 24 مرة.

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أتليتكو مدريد
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: رفض استئناف راؤول أسينسيو لنشره فيديو مخل رئيس بيتيس التنفيذي يتحدث عن احتمالية بقاء أنتوني بشكل دائم سبورت: برشلونة سيتحرك لتمديد عقد رافينيا شيرينجيتو: أليكساندر إيزاك سيكون هدف برشلونة الرئيسي في الصيف ماركا: برشلونة قد يعود لكامب نو قبل نهاية الموسم ولكن بسعة محدودة سبورت: أخبار جيدة لبرشلونة بشأن إصابة أراوخو لم يرفض هدية دربي مدريد.. برشلونة يسحق إشبيلية بالأربعة رئيس إشبيلية: ريال مدريد يحاول تدمير الكرة الإسبانية
أخر الأخبار
فان دايك: تعرضنا لاستفزاز كبير من لاعب إيفرتون.. والحكم لم يسيطر على المباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
عطية الله: الأهلي هو مسرح الأحلام ويمتلك جينات الفوز بالبطولات ساعة | الدوري المصري
أبطال أوروبا – انتصار بايرن ميونيخ وبنفيكا في ذهاب الملحق.. وتعثر ميلان وأتالانتا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية بعد تكرار الأخطاء "الفجة" 2 ساعة | الدوري المصري
صلاح سجل وصنع.. تعادل مجنون بين إيفرتون وليفربول في مباراة انتهت باشتباك عنيف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يصف إيكاردي بـ "أعظم لاعبي العالم" 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التواصل مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الزمالك.. ورد المدرب البرتغالي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور جاهز لمواجهة الإسماعيلي بشكل طبيعي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا