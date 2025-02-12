الاتحاد الإسباني يعلن مواعيد نصف نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأقيمت القرعة اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن مواجهتي وسيلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد، بينما يلتقي ريال مدريد مع سوسيداد.

وستقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتليتكو على ملعب برشلونة يوم 25 فبراير في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت إسبانيا (العاشرة والنصف بتوقيت مصر).

أما مباراة الإياب فتقام يوم 2 إبريل على ملعب أتليتكو مدريد في نفس التوقيت.

وفي المباراة الأخرى بين ريال مدريد وريال سوسيداد، فتقام مباراة الذهاب على ملعب سوسيداد يوم 26 فبراير في تمام التاسعة والنصف بتوقيت إسبانيا (العاشرة والنصف بتوقيت مصر).

أما مباراة الإياب فتقام على سانتياجو برنابيو، ملعب فريق ريال مدريد، يوم 1 إبريل في التوقيت ذاته.

ويعد برشلونة أكتر المتوجين بالبطولة في التاريخ برصيد 31 لقبا.

أتلتيك بلباو والذي خرج من ربع النهائي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا برصيد 24 مرة.