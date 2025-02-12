انتهت الدوري - المصري (0)-(0) البنك.. تعادل سلبي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

المصري - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي لحساب الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز السابع بـ 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: إصابة قوية لمحمود حمدي حارس المصري

ق 77: رأسية ياو أنور تأتي سهلة في يد الحارس

ق 55: بطاقة صفراء ثانية لأمادو جولد با لاعب المصري وطرده بعد 10 دقائق من مشاركته

ق 45: 3 تغييرات للمصري في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: تسديدة قوية من دغموم من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية

ق 20: بطاقة صفراء ليوسف الجوهري لاعب المصري إثر عرقلة مهاجم البنك في منتصف المرمى.

ق 5: بطاقة صفراء لهشام صلاح لاعب البنك الأهلي

بداية اللقاء

المصري البنك الأهلي الدوري المصري
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