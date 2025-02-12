في الجول يكشف سبب غياب محمود جاد من قائمة المصري أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري - البنك الأهلي

يغيب محمود جاد عن قائمة المصري أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

محمود جاد

النادي : المصري

المصري

ويحرس محمود حمدي عرين المصري في غياب جاد الذي لم يتواجد بالقائمة من الأساس.

وعلم FilGoal.com أن محمود جاد قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالتغيب عن مباراة البنك الأهلي بسبب حفل زفافه.

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ويعقد جاد قرانه غدا الخميس ولذلك تغيب عن مواجهة البنك الأهلي.

ويتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من خوض 12 مباراة ويسعى لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

بينما البنك الأهلي يتواجد في المركز السابع برصيد 18 نقطة ويسعى للتقدم إلى المركز الخامس حال تحقيق الانتصار.

وحقق المصري خلال 12 جولة الفوز ست مرات مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

ولعب محمود جاد 17 مباراة هذا الموسم مع المصري في مختلف المسابقات واستقبلت شباكه 12 هدفا.

ونجح جاد في المحافظة على نظافة شباكه في 10 مباريات.

الدوري المصري المصري محمود جاد
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