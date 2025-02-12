دوري القسم الثاني - الأولمبي ثاني المتأهلين للترقي.. واشتعال المنافسة في آخر جولتين

حسم الأولمبي تأهله إلى دورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين وذلك بعد التعادل أمام دمنهور سلبيا دون أهداف في الجولة الـ18 من المجموعة السادسة في دوري القسم الثاني ب.

ورفع الأولمبي رصيده إلى 39 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، التي تضم 11 فريقا، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتتنافس فرق دلفي 35 نقطة، وطلائع الأسطول 32 نقطة، ودمنهور 31 نقطة على حسم المقعدين الثاني والثالث، في المجموعة السادسة.

وكان مالية كفر الزيات حسم تأهله في صدارة المجموعة الخامسة التي تضم 12 فريقا، بعد وصول رصيده إلى 42 نقطة، بعد تعادله مع صيد المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الـ20.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى 6 مجموعات يتأهل أول 3 فرق منهم إلى دورة الترقي، ليصبح الإجمالي 18 فريقا.

وتنقسم فرق دوري الترقي إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات، ليتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دوري المحترفين.

وتتنافس فرق شباب تلا 33 نقطة، وشباب القزازين 32 نقطة، وكفر الشيخ 29 نقطة، وصيد المحلة 29 نقطة، وبايونيرز 28 نقطة واتحاد نبروه 27 نقطة على حسم المقعدين الآخرين.

وجاءت نتائج المجموعة الخامسة كالتالي:

مركز شباب تلا 3-0 دكرنس

نبروه 2-2 مركز شباب القزازين

ميجا سبورت 1-1 بايونيرز

مالية كفر الزيات 1-1 صيد المحلة

دمياط 1-2 بيلا

بني عبيد 0-0 كفر الشيخ

وتتبقى المباريات التالية للفرق المتنافسة على التأهل بجانب مالية كفر الزيات

شباب تلا (كفر الشيخ - بني عبيد)

شباب القزازين (ميجا سبورت - مالية كفر الزيات)

كفر الشيخ (شباب تلا - نبروه)

صيد المحلة (دمياط - بيلا)

بايونيرز (مالية كفر الزيات - دمياط)

نبروه (دكرنس - كفر الشيخ)

وجاءت نتائج المجموعة السادسة كالتالي:

دمنهور 0-0 الأولمبي

طلائع الأسطول 1-0 مركز شباب كوم حمادة

دلفي 1-0 أصحاب الجياد

هلال مطروح 1-3 الزهور

الجزيرة 1-2 المجد السكندري

وتتبقى المباريات التالية للفرق المتنافسة على التأهل بجانب الأولمبي

دلفي (الزهور)

طلائع الأسطول (الأولمبي - الهلال)

دمنهور (الجزيرة - أصحاب الجياد)