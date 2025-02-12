دوري القسم الثاني - الأولمبي ثاني المتأهلين للترقي.. واشتعال المنافسة في آخر جولتين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:25

كتب : رضا السنباطي

فريق الأولمبي

حسم الأولمبي تأهله إلى دورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين وذلك بعد التعادل أمام دمنهور سلبيا دون أهداف في الجولة الـ18 من المجموعة السادسة في دوري القسم الثاني ب.

ورفع الأولمبي رصيده إلى 39 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، التي تضم 11 فريقا، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتتنافس فرق دلفي 35 نقطة، وطلائع الأسطول 32 نقطة، ودمنهور 31 نقطة على حسم المقعدين الثاني والثالث، في المجموعة السادسة.

أخبار متعلقة:
القسم الثاني - تأهل مالية كفر الزيات لدورة الترقي وهبوط دمياط القسم الثاني ب - قبل النهاية بـ 6 جولات.. مسار أول المتأهلين إلى دورة الترقي القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها

May be an image of text

وكان مالية كفر الزيات حسم تأهله في صدارة المجموعة الخامسة التي تضم 12 فريقا، بعد وصول رصيده إلى 42 نقطة، بعد تعادله مع صيد المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الـ20.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى 6 مجموعات يتأهل أول 3 فرق منهم إلى دورة الترقي، ليصبح الإجمالي 18 فريقا.

وتنقسم فرق دوري الترقي إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات، ليتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دوري المحترفين.

وتتنافس فرق شباب تلا 33 نقطة، وشباب القزازين 32 نقطة، وكفر الشيخ 29 نقطة، وصيد المحلة 29 نقطة، وبايونيرز 28 نقطة واتحاد نبروه 27 نقطة على حسم المقعدين الآخرين.

May be an image of text

وجاءت نتائج المجموعة الخامسة كالتالي:

مركز شباب تلا 3-0 دكرنس

نبروه 2-2 مركز شباب القزازين

ميجا سبورت 1-1 بايونيرز

مالية كفر الزيات 1-1 صيد المحلة

دمياط 1-2 بيلا

بني عبيد 0-0 كفر الشيخ

وتتبقى المباريات التالية للفرق المتنافسة على التأهل بجانب مالية كفر الزيات

شباب تلا (كفر الشيخ - بني عبيد)

شباب القزازين (ميجا سبورت - مالية كفر الزيات)

كفر الشيخ (شباب تلا - نبروه)

صيد المحلة (دمياط - بيلا)

بايونيرز (مالية كفر الزيات - دمياط)

نبروه (دكرنس - كفر الشيخ)

وجاءت نتائج المجموعة السادسة كالتالي:

دمنهور 0-0 الأولمبي

طلائع الأسطول 1-0 مركز شباب كوم حمادة

دلفي 1-0 أصحاب الجياد

هلال مطروح 1-3 الزهور

الجزيرة 1-2 المجد السكندري

وتتبقى المباريات التالية للفرق المتنافسة على التأهل بجانب الأولمبي

دلفي (الزهور)

طلائع الأسطول (الأولمبي - الهلال)

دمنهور (الجزيرة - أصحاب الجياد)

دوري القسم الثاني الأولمبي مالية كفر الزيات
نرشح لكم
دوري المحترفين – فوز قاتل لوادي دجلة.. والقناة ينتصر على السويس انتهت دوري المحترفين - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب جميع صفقات الميركاتو الشتوي بدوري المحترفين بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم القسم الثاني - تأهل مالية كفر الزيات لدورة الترقي وهبوط دمياط مدرب المنصورة لـ في الجول: قررت الرحيل عن الفريق.. وقرار من رئيس النادي قبل مواجهة بيراميدز دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي
أخر الأخبار
أبطال أوروبا – انتصار بايرن ميونيخ وبنفيكا في ذهاب الملحق.. وتعثر ميلان وأتالانتا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية بعد تكرار الأخطاء "الفجة" 26 دقيقة | الدوري المصري
صلاح سجل وصنع.. تعادل مجنون بين إيفرتون وليفربول في مباراة انتهت باشتباك عنيف 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يصف إيكاردي بـ "أعظم لاعبي العالم" 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التواصل مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الزمالك.. ورد المدرب البرتغالي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور جاهز لمواجهة الإسماعيلي بشكل طبيعي ساعة | الدوري المصري
صلاح يحقق رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت أبطال أوروبا - فينورد (1)-(0) ميلان وسيلتك (1)-(2) بايرن.. الحسم في الإياب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا