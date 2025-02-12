تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي.. وإبراهيم عادل أساسي أمام حرس الحدود

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة مروان حمدي بعد انتهاء إيقافه، وكذلك محمد الشيبي بعد غيابه عن مباراة سموحة السابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي

الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - بلاتي توريه

الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - طارق علاء - كريم حافظ - محمود عبد العاطي دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف إبراهيم أوباما - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 27 نقطة، وفي حالة فوزه في مباراة اليوم سيستعيد الصدارة.

وارتقى الأهلي للصدارة مؤقتا بعد الفوز أمام غزل المحلة بهدف نظيف ليصل رصيده إلى 29 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: محمد سامي – محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – إيزي إيميكا – مؤمن عوض - محمود أوكا"

الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

وارتقى حرس الحدود للمركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في المباريات الأربع الأخيرة بهدف نظيف أمام كل من غزل المحلة، ومودرن سبورت، والجونة، وإنبي.

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