بهدف خرافي من زيكو.. تعادل معتاد بين سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

لا جديد يذكر في مواجهة زد وسيراميكا كليوباترا وزد بمسابقة الدوري إذ تعادل الفريقين للمرة الثالثة.

وحسم التعادل مواجهة زد وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وتعادل زد للمباراة الثالثة على التوالي، وحقق رقما فريدا بالتعادل 7 مرات من أصل 13 جولة في الدوري.

أما سيراميكا كليوباترا ففشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارتين وتعادل.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما زد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي يوم 17 فبراير الجاري، بينما زد يحل ضيفا على طلائع الجيش يوم 18 فبراير.

وصف المباراة

كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، وتقدم فخري لاكاي مبكرا في الدقيقة 51 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ونجح مصطفى زيكو في تسجيل أفضل أهداف الدوري هذا الموسم بمقصية رائعة في الدقيقة 69 ليتقدم لفريق زد.

video:2

وتم استدعاء حكم اللقاء في الدقيقة 85 من تقنية الفيديو الذي احتسب ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا.

ونجح أحمد بلحاج في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 87 على يسار علي لطفي حارس المرمى ليتعادل لصالح سيراميكا كليوباترا.

ونجح زيكو في تسجيل هدف قاتل بالدقيقة 95 بعد مراوغة محمد بسام لكن لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

أكثر من النصف

وصل رصيد زد إلى 7 تعادلات هذا الموسم في الدوري من أصل 13 مباراة خاضهم الفريق.

وتعادل زد للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادل أمام المصري والبنك الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ولم يذق زد طعم الفوز في آخر5 مباريات إذ خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

video:1

تعادل معتاد

تلاقى زد وسيراميكا كليوباترا للمرة الثالثة في الدوري منذ صعود الفريقين للدوري الممتاز.

وتعادل الفريقان في الثلاث مواجهات ولم تشهد أي مباراة منهم التعادل السلبي.

وفي الموسم الماضي تعادل زد أمام سيراميكا كليوباترا بالدور الأول 1-1 بينما في الدور الثاني تعادلا 2-2.

وفي المباراة الوحيدة التي جمعت زد وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر الموسم الماضي انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي.

وبعد اللجوء لشوطين إضافيين نجح زد في التأهل بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.