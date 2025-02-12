عودة انتصار غائب.. الجونة يتفوق على الإسماعيلي بثنائية مروان وعباس

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

استعاد الجونة الانتصارات مجددا في الدوري المصري بتخطى الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة 13.

سجل ثنائية الجونة كل من مروان محسن ومحمود عباس.

ولأول مرة يحقق الجونة الفوز منذ الجولة 5 وهو الثاني له هذا الموسم في الدوري.

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فوز الجونة ارتقى به مركزا ورفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وتكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة على التوالي وظل في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ولأول مرة ينتصر الجونة على الإسماعيلي بعد 3 مباريات في الدوري شهدت تعادلين وانتصار للدراويش.

ولأول مرة يسجل الجونة هدفين في مباراة واحدة بالدوري المصري والثالثة هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

في الدقيقة 33 سدد صامويل أوجو كرة قوية تألق أحمد عادل في التصدي لها.

وأهدر نادر فرج بعد 5 دقائق فرصة التقدم للإسماعيلي بتسديدة علت المرمى.

في بداية الشوط الثاني سجل مروان محسن هدفا برأسية بعد عرضية أليو جاتا، متقدما لأصحاب لأرض مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ في الدقيقة 47.

ورفع المخضرم رصيده لـ 57 هدفا متخطيا محمود عبد المنعم "كهربا" في عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري.

وأهدر إريك تراوري فرصة التعادل برأسية تصدى لها محمد علاء حارس الجونة في الدقيقة 61.

ومن مرتدة سريعة أرسل جاتا عرضية جديدة أودعها الوافد الجديد محمود عباس في الشباك في الدقيقة 88 مؤكدا تحقيق الجونة للفوز في الدوري.

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