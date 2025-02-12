التشكيل - حمدي يحرس مرمى المصري في غياب جاد.. وإبراهيم وريان على دكة بدلاء البنك

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - الاتحاد

يحرس محمود حمدي مرمى فريق المصري أمام البنك الأهلي في غياب محمود جاد عن القائمة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويستضيف المصري فريق البنك الأهلي على استاد السويس.

ويتواجد الثنائي جون إيبوكا وأحمد علي عامر المنضم حديثا على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حارس المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري.

أمامهما: كريم بامبو – عبد الرحيم دغموم - ليستويل أمانكونا.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

دكة البدلاء: محمد شحاتة - أحمد عيد – خالد صبحي – عمرو سعداوي – أحمد القرموطي – أحمد علي عامر – أمادو با – جون إيبوكا – صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – إسحاق يعقوب – هشام صلاح

خط الوسط: أحمد مدبولي – محمد فتحي – أحمد النادري

أمامهم: محمد بسيوني.

خط الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور.

ودكة البدلاء: أحمد صبحي - أمير مدحت - خالد عبد الشافي - محمد إبراهيم - مصطفى عبد الرحيم - سيرجي أكا - بوبكر كيتا - أحمد سعيد - أحمد ياسر ريان.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز السابع بـ 18 نقطة.

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