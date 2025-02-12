خبر في الجول - بن شيخة يحضر مواجهة مودرن سبورت وطلائع الجيش قبل إتمام التعاقد

يحضر الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني مواجهة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 غدا الخميس.

وعلم FilGoal.com أن بن شيخة يستعد لقيادة مودرن سبورت خلفا للفرنسي فرانك دوما.

ويصل الجزائري بن شيخة لمشاهدة مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش من الملعب قبل أن يتولى قيادة مودرن سبورت بشكل رسمي.

ويقود الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم فريق مودرن سبورت أمام طلائع الجيش مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

واستقرت إدارة مودرن سبورت على رحيل الفرنسي فرانك دوما من قيادة الفريق.

واكتفى دوما بفوز وحيد جاء ضد الزمالك بفضل هدف جوزيف جوناثان.

وخلال 8 مباريات قادها الفريق خسر 6 وتعادل في 1 وفاز في 1، آخرها ضد غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

ومن المقرر أن يكون الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم ضمن الجهاز الفني تحت قيادة عبد الحق بن شيخة.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.