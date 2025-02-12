تحت قيادة الكاس.. انتظام سباعي محترف في معسكر منتخب مصر تحت 17 عاما

ضم أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين 7 لاعبين محترفين في معسكره استعداد لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وانطلق معسكر منتخب الناشئين اليوم الأربعاء في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادا لمنافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

واختار أحمد الكاس 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة 5 أيام.

وانضم السباعي المحترف أمس واستقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري

أمير حسن (أوتريخت الهولندي)

كريم البيك (دارمشتات الألماني)

عمر أمين شاكر (بروفيرشيلي الإيطالي)

جاريو وصفي (أمستردام الهولندي)

يوسف أحمد وجيه (براجا البرتغالي)

ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي)

عمر عبد العظيم (ليمان السويسري)

ويخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية غدا الخميس، أمام الفريق الأول لنادي النجوم، ضمن استعداداته لمنافسات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات بعد تصدره بطولة شمال إفريقيا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن المغرب.